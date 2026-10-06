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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 öğrenci yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yararılar tedaviye alınırken olayla ilgili soruşturma başladı.

ORTAOKULDA KAVGA

İddiaya göre olay sabah saat 08.30 sıralarında Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda yaşandı. Okul içerisinde kız öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine, okula sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İlke Haber Ajansı'nın haberine göre, kavga sırasında bıçakla yaralandığı öne sürülen kız 7 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği’nden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, saat 08.40 sıralarında Başakşehir'de bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Olay sonrası yaralıların, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

KAYMAKAM: 7 KIZ ÖĞRENCİMİZ YARALANMIŞTIR

Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği de saldırıya dair açıklamada bulundu. Öneği 7 kız öğrencinin yaralandığını ifade etti.

Öneği yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Saat 08.35 sıralarında, ilçemiz Kayaşehir’de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulunda, Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Fatma Muhit tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucunda 7 kız öğrencimiz yaralanmıştır”