İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından akşam saatleri itibariyle başlayıp yarın öğlene kadar devam etmesi beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre yağışın özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer’in kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması bekleniyor.

“İstanbul’da akşam saatlerinden sonra meydana gelebilecek kar yağışına dikkat” başlığıyla duyurulan Valilik açıklaması şu şekilde:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul’da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, bugün akşam saatlerine kadar yağışa ara vereceği; akşam saatlerinden sonra ise kar yağışı şeklinde yeniden başlayacağı tahmin edilmektedir.

Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir.

Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer’in Kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."