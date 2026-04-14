5 Ocak 2020’den bu tarafa kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Cinayet şüphesiyle yedi ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel de bulunuyor.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a konuşan dönemin Valisi Tuncay Sonel konuyla ilgili iddialara yanıt verdi. Sonel açıklamasında, “Benim oğlum Gülistan Doku’yu tanımaz, onun sevgilisini de tanımaz. Oğlum o yıllarda lise öğrencisiydi nasıl bu olayla ilgisi olabilir ?Ben de tanımıyorum. Ben ailesine yardımcı oldum. Olayın aydınlatılması lazım.

Bana yönelik ortaya atılan bu iddialar tamamen iftiradır. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğim ve hukuki haklarımı kullanacağım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin belirsizlik kamuoyunda büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Genç bir üniversite öğrencisinin nasıl ve kimler tarafından hayatının karartıldığı sorusu cevap ararken, olayda kasıt olup olmadığı, ihmallerin bulunup bulunmadığı ve varsa sorumluların kimler olduğu, yürütülen soruşturmalar sonucunda ortaya çıkarılması gereken temel başlıklar arasında yer alıyor.