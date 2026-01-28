Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer Diyarbakır’ın Hani ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Fedai Efe’nin ailesini ziyaret etti.
Fedai Efe, askerlik görevini yerine getirirken Diyarbakır’ın Hani ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit oldu.
Vali Sözer'in eşi Zeynep Sözer şehidin Bilecik'in Söğüt ilçesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.
Sözer ziyaretinde şehidimize Allah’tan rahmet dileyerek ailesine sabır ve başsağlığı temennilerini iletti.