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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak ve ilde bulunan Ceza İnfaz Kurumlarının Müdürleri ve personelleri Vali Faik Oktay Sözer’i ziyaret etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü vesilesiyle Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Anıl Saygıner, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Yücel, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Müge Servi ve infaz koruma memurlarını makamında kabul etti.

Vali Sözer ziyarette Müdürler ve personellerin Ceza İnfaz Personeli Günlerini kutlarken, Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak ve beraberindeki heyette Vali Sözer’e nazik kabullerinden dolayı teşekkür etti.