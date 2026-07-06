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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kent merkezinde çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

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‎Ziyaret kapsamında esnafla sohbet eden Vali Sözer, iş yerlerini tek tek gezerek hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşlarla da bir süre görüşen Sözer, iletilen talep ve önerileri dinledi.

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‎Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Vali Sözer, vatandaşların görüş ve beklentilerinin kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Sözer’e teşekkür etti.