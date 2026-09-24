Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey’e iadei ziyarette bulundu.

Jandarma Eğitim Komutanlığını ziyaret eden Vali Sözer, görevine yeni başlayan Tümgeneral Nail İlbey ile bir araya geldi. Ziyarette, komutanlık bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Vali Sözer, “Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığımızı ziyaret ederek, görevine yeni başlayan Jandarma Eğitim Komutanımız Tümgeneral Nail İlbey’e iade-i ziyarette bulunduk ve Komutanlığımızda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık” ifadelerini kullandı.

Sözer, Tümgeneral İlbey’e yeni görevinde başarılar dileyerek Jandarma Teşkilatı mensuplarına çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.