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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İnhisar ilçesinde bulunan Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası Arkeolojik Kazı Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Vali Sözer, Cumhurbaşkanlığı Kararnameli kazı statüsüyle yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek kazı ekibinden bilgi aldı.

Yaklaşık 16 bin 500 yıl öncesine uzanan geçmişiyle Anadolu tarih öncesinin önemli yerleşim alanlarından biri olan Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası’nda gün yüzüne çıkarılan buluntuların, tarih öncesi yaşamın ve Anadolu’nun kültürel mirasının aydınlatılmasına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Vali Sözer, kazı çalışmalarında görev alan ekibe başarılar diledi.