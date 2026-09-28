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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şehit Hasan Bayır’ın ailesini evinde ziyaret ederek babası Osman Bayır ile bir araya geldi.

Ziyarette 1933 doğumlu şehit babası Osman Bayır ile sohbet eden Vali Sözer, hayır duasını aldı. Sözer, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şehit babalarının kendileri için taşıdığı değere dikkat çekti.

Vali Sözer, “Göğsünde ay yıldızlı bayrağımızı, gönlünde vatan ve bayrak sevgisini, dilinde duasını eksik etmeyen Osman amcamızla hasbihal ettik; hayır duasını aldık” ifadelerini kullandı.

Osman Bayır’ın vakur duruşu ve şehit Hasan Bayır’ın hatırasına olan bağlılığıyla kendileri için çok kıymetli bir büyük olduğunu belirten Sözer, “Bir şehit babasının duası, bizler için tarifsiz bir kıymet ve büyük bir emanettir” dedi.

Vali Sözer, Osman Bayır’a sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür temennisinde bulundu.