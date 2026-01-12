Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 9 Kasım 1992 tarihinde Diyarbakır’ın Hani ilçesinde, bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan Nesrin Ay’ın Gölpazar'ında ikamet eden ailesini hanelerinde ziyaret etti.

Vali Sözer, şehitlerimizin aziz hatırasının daima yaşatıldığını, devletimizin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu ifade etti.

Vali Sözer'e ziyaretinde, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer eşlik etti.