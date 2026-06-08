Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Üzeyir Yıldırım’dan bilgi aldı.

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‎Ziyarette, Bilecik’in iş gücü piyasasına ilişkin güncel veriler değerlendirilirken, il genelinde 5 bin 547 işyerinde toplam 75 bin 685 kişinin aktif olarak istihdam edildiği belirtildi. Ayrıca 2025 yılı verilerine göre iş gücüne katılım oranının yüzde 59’a, istihdam oranının yüzde 56,5’e yükseldiği, işsizlik oranının ise yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

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‎İŞKUR tarafından yürütülen hizmetler kapsamında 2026 yılının ilk beş ayında 2 bin 603 kişinin iş başvurusunda bulunduğu, bu süreçte bin 929 vatandaşın işe yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı. İş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri çerçevesinde 5 bin 684 bireysel görüşme gerçekleştirildiği, 778 işyerinin ziyaret edildiği ve vatandaşlara yönelik rehberlik çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.

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‎Toplum Yararına Programlar (TYP) ile İşgücü Uyum Programları (İUP) kapsamında kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmaların da ele alındığı ziyarette, istihdamın artırılmasına yönelik projeler ve mesleki gelişimi destekleyen uygulamalar değerlendirildi.

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‎Vali Faik Oktay Sözer, istihdamın güçlendirilmesi ve vatandaşların çalışma hayatına kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaparak kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi.