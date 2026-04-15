Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ilçesinde Salı günleri kurulan pazar alanını ziyaret etti.

Vali Faik Oktay Sözer, yangınlara müdahale için köy muhtarlarına dağıtımı yapılan yangın söndürme tankerlerinin dağıtım programına katılmak üzere geldiği Gölpazarı ilçesinde programın ardından Salı Pazarı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Vali Sözer ziyaretinde pazar esnafı ve vatandaşlara hayırlı ve bereketli pazarlar temennisinde bulundu.

Sözer ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Gölpazarı Pazarı’nda esnafımız ve kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Alın teriyle tezgâhını kuran, üretimi ve emeğiyle şehrimize değer katan esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum." dedi.