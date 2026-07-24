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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı’ya iade-i ziyarette bulundu.

Vali Sözer, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bozüyük Kaymakamlığı görevine atanan Dr. Ahmet Naci Helvacı’ya iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, ilçede yürütülen kamu hizmetleri ile devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Sözer, Kaymakam Helvacı’ya görevinde başarılar dileyerek çalışmalarında kolaylıklar temenni etti.