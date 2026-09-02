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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bu yıl 745’incisi gerçekleştirilecek Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde vatandaşları 11-12-13 Eylül tarihlerinde Söğüt’te düzenlenecek etkinliklere davet etti.

Ertuğrul Gazi’nin otağını kurduğu ve Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı Söğüt’ün asırlardır devam eden köklü geleneğe bir kez daha ev sahipliği yapacağını belirten Vali Sözer, Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarından Yörüklerin Söğüt’te buluşacağını ifade etti.

Şenliklerin birlik, beraberlik ve kardeşlik açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Vali Sözer, “Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek Yörüklerimizle ecdadımızı yâd edecek, köklü kültürümüzü yaşatacak; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzu hep birlikte yeniden kuşanacağız” ifadelerini kullandı.

Söğüt’ten filizlenen tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılacağını vurgulayan Sözer, “Bu topraklardan filizlenen büyük mirasın izinde, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Vali Faik Oktay Sözer, 11-12-13 Eylül’de gerçekleştirilecek 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerine tüm vatandaşları davet ederek, “Tüm hemşehrilerimizi ve ülkemizin dört bir yanından misafirlerimizi bu köklü geleneğe ortak olmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.