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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt’te düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında kurulan Yörük ve Türkmen çadırlarını ziyaret etti.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden şenliklere katılmak üzere Söğüt’e gelen Yörük ve Türkmenlerle bir araya gelen Vali Sözer, çadırları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Şenlik alanındaki ziyaretlerde Yörük ve Türkmen kültürünün asırlardır yaşatılan gelenekleri ön plana çıkarken, farklı bölgelerden gelen katılımcılar Söğüt’te buluşmanın coşkusunu yaşadı.

745 yıldır sürdürülen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve Yörük-Türkmen geleneklerinin yaşatılması amaçlanıyor.