Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileriyle yaklaşan YKS öncesinde düzenlenen motivasyon pikniğinde bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden Vali Sözer sınav sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak öğrencilere başarılar diledi.

Vali Sözer yaptığı açıklamada, "Bugün havanın güzelliğini fırsat bilerek, yaklaşan YKS öncesinde Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi 12. sınıf öğrencilerimizle bir araya geldik. Sınav süreci, emek ve sabır isteyen önemli bir yolculuk. Bu süreçte gençlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek, moral ve motivasyonlarına katkı sunmak istedik. İnanıyorum ki; azimle çalışan tüm evlatlarımız hedeflerine ulaşacak, bizleri gururlandıracaktır. Her birine gönülden başarılar diliyorum." dedi.