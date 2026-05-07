Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Yeniköy’de düzenlenen Hıdırellez şenliklerine katıldı.

Bilecik’in merkeze bağlı Yeniköy köyünde her sene geleneksel olarak 6 Mayıs’ta düzenlenen Hıdırellez şenlikleri bu senede gününde düzenlendi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de Yeniköy’de düzenlenen Hıdırellez şenliklerine katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Sözer yaptığı açıklamada, “Yeniköy’de hemşehrilerimizin hem gönül sofralarına hem de yer sofralarına misafir olduk. Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biri olan bu güzel geleneği birlikte yaşatmaktan büyük mutluluk duyduk. Samimiyetleri ve misafirperverlikleri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.