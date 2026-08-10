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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile eşi Zeynep Sözer, Kıbrıs Gazileri Mustafa Demirbaş ve Fahri Karatay'ı evlerinde ziyaret ederek kendileri ve aileleriyle bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde gazilerle yakından ilgilenen Vali Sözer ve eşi, bir süre sohbet ederek Kıbrıs Barış Harekâtı'na ilişkin hatıralarını dinledi. Gazilerin sağlık durumları hakkında da bilgi alan Sözer çifti, kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Faik Oktay Sözer, vatan uğruna büyük fedakârlık gösteren gazilerin milletin gururu ve en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, devletin şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren gaziler Mustafa Demirbaş ve Fahri Karatay ile aileleri ise Vali Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer'e teşekkür etti.

Ziyaretler, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.