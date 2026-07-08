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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Necmiye Köyü'nde devam eden buğday hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Sözer, üreticilerle sohbet ederek sezonun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Sözer, bu yıl sertifikalı tohum destekleri ve mevsim boyunca alınan yeterli yağışın katkısıyla Bilecik genelinde yaklaşık 335 bin dekarlık alanda 167 bin 500 ton buğday üretimi beklendiğini ifade etti.

Vali Sözer ayrıca, 15 Haziran–30 Eylül tarihleri arasında yaklaşık 430 bin dekarlık hububat alanında biçerdöver denetimlerinin 8 ekip ve 25 teknik personel tarafından aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Hasat döneminde anız yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Sözer, üreticiler ve biçerdöver operatörlerinin gerekli tüm tedbirleri almasının büyük önem taşıdığını söyledi. Küçük bir ihmalin hem üreticilerin emeğini hem de doğal varlıkları tehdit edebileceğine dikkat çeken Sözer, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.