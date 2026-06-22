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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ile birlikte Uluslararası Gölpazarı Kiraz Festivali açılış programına katıldı.

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‎Festival kapsamında düzenlenen halk oyunları gösterilerini izleyen Vali Sözer, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

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‎Vali Sözer açılış programının ardından yaptığı açıklamada, "Gölpazarı’mızın kültürünü yansıtan Uluslararası Kiraz Festivali’nin açılışında hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bu güzel geleneğin uzun yıllar aynı coşkuyla yaşatılmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " dedi.