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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü’nde faaliyet gösteren soğuk hava depolarını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Devletin sağladığı destekler ve girişimcilerin yatırımlarıyla hayata geçirilen soğuk hava depoları, başta şeftali ve nektarin olmak üzere Bilecik’te üretilen tarım ürünlerinin muhafaza edilmesine, değerini korumasına ve pazara en uygun şekilde ulaştırılmasına önemli katkı sağlıyor.

Vali Sözer, üretimden depolamaya kadar tarımın her aşamasını güçlendiren bu yatırımların Bilecik’in tarımsal potansiyeline önemli katkılar sunduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.