Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Vali Sözer, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile birlikte Söğüt Dijital Tarih Müzesi proje alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ertuğrulgazi Türbe alanı içerisinde hayata geçirilen projede gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Sözer, Söğüt’ün köklü tarihini dijital teknolojilerle buluşturacak müzenin ilçeye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Dursun Fakıh Türbesine ziyaret

Vali Sözer, Söğüt ziyareti kapsamında Küre Köyünde bulunan Dursun Fakıh Türbesini de ziyaret ederek dua etti.

Dursun Fakıh Türbesi ziyaretinde Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut Vali Sözer'e eşlik etti.