

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde polis adayları ile iftar sofrasında bir araya geldi.

İftar vaktinin gelmesi ile edilen duanın ardından hep birlikte oruçlar açılarak, ramazanın bereketi aynı sofrada paylaşıldı.

Vali Sözer iftarın ardından polis adayları ile sohbet ederek eğitim süreçleri ve meslek hayatlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Vali Sözer iftar programının ardından, “Bu akşam Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde kahraman polis adaylarımızla iftar sofrasında bir araya geldik. Ülkemizin huzur ve güvenliği için büyük bir sorumluluk üstlenecek olan evlatlarımızla sohbet ederek eğitim süreçleri ve meslek hayatlarına dair değerlendirmelerde bulunduk. Görevlerine en iyi şekilde hazırlanmak için büyük bir gayret gösteren polis adaylarımıza başarılar diliyor, vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetler yapacaklarına yürekten inanıyorum.” dedi.

Öte yandan iftar programına Vali Faik Oktay Sözer’in yanı sıra il protokolü de katıldı.