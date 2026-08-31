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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, Geleneksel Pazaryeri Panayırı kapsamında düzenlenen Kültür ve Sanat Gecesi’ne katıldı.

Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programda Vali Sözer ve eşi Zeynep Sözer, vatandaşlarla bir araya geldi.

Panayır alanındaki etkinliklere katılan Sözer çifti, vatandaşların coşkusuna ortak olarak gece boyunca gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinliklerini takip etti.

Geleneksel Pazaryeri Panayırı kapsamında düzenlenen program, ilçe sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.