Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın’ı kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen kabulde Vali Sözer ile Başkan Akın bir süre görüşerek, Bilecik ve Sakarya’da yürütülen çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede iki bölgeyi ilgilendiren çalışmalar üzerine karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Vali Faik Oktay Sözer, ziyaretinden dolayı Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın’a teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.