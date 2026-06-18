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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, özel öğrencilerle piknikte buluştu.

Vali Sözer, Bilecik Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulu tarafından düzenlenen piknik etkinliğine katılarak özel öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle bir araya geldi.

Pelitözü Gölpark mesire alanında, samimi bir ortamda gerçekleştirilen piknik etkinliğinde Vali Sözer özel öğrencilerle yakından ilgilenirken, aileleri ve öğretmenleri ile de sohbet etti.

Vali Sözer pikniğin ardından , “Bugün Gölpark’ta Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulu öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve fedakâr ailelerimizle bir araya geldik. Evlatlarımızın yüzlerindeki tebessüm, günümüzü güzelleştirdi. Her birini sevgiyle kucaklıyor, gözlerinden öpüyorum.” dedi.