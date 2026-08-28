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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Toplam 8 kilometrelik güzergâhta yürütülen çalışmalar kapsamında zemin iyileştirme, yol genişletme, dolgu, viraj düzenleme, altyapı ve drenaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler ayrıca güzergâhı BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama uygulamasına hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Sözer, yürütülen faaliyetler ve gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yolun uzun ömürlü olması ve yapılacak asfalt uygulamasından yüksek verim alınması açısından zemin ve altyapı çalışmalarının önem taşıdığı belirtildi. Mevcut çalışmaların tamamlanmasının ardından güzergâhta BSK kaplama uygulamasına geçilmesi hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla Sarıyazı, Benli ve Ağlan köylerinin ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi, yenilenen yolun bölge halkına uzun yıllar hizmet vermesi amaçlanıyor.