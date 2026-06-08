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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Orman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret ederek göreve yeni başlayan Orman İşletme Müdürü Turgay Akyüz’den kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı alınan tedbirler ele alınırken, ilimizde olası yangınlara karşı tüm ekiplerin, araç ve ekipmanların hazır durumda bulunduğu ifade edildi. Yangınla mücadelede görev yapmak üzere konuşlandırılan 2 helikopterin de çalışmalara destek vereceği belirtilerek, kurumlar arası koordinasyonun en üst seviyede sürdürüldüğü vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarının ardından yürütülen rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Yangından etkilenen alanlarda gerçekleştirilen ekim ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanan program doğrultusunda devam ettiği ifade edildi.

Vali Faik Oktay Sözer, orman varlığının korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, yangınlarla mücadelede görev yapan tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.