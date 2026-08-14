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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin katılımıyla video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” toplantısına katıldı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ile İl Jandarma Komutanı Kıd. Albay Ali Vanlı’nın da katıldığı toplantıda, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında gelinen son aşama ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca yeni yasal çerçeveye ilişkin çalışmalar, sahadaki gelişmelerin anlık olarak takip edilmesi, kamuoyunun doğru ve sağlıklı şekilde bilgilendirilmesi ile olası provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı.

İlgili başlıklar üzerinde değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, sürecin koordineli şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.