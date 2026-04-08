

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Merkeze bağlı Kurtköy’de düzenlenen Yağlık Ayçiçeği Tohumu Dağıtım ve Ekim Etkinliği’ne katıldı.

Program kapsamında, %50 hibeli toplam 1270 torba yağlık ayçiçeği tohumu üreticilere teslim edildi. Dağıtımı yapılan tohumlarla yaklaşık 30 bin dekar alanda ekim gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Etkinlikte üreticilerle bir araya gelen Vali Sözer, tarımsal üretimin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Üreticilere bereketli ve verimli bir sezon dileyen Sözer, desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.