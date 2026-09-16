Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü’nde düzenlenen üzüm hasat programına katılarak üreticilerle birlikte üzüm topladı.

Bilecik genelinde 10 bin 107 dekar alanda yaklaşık 8 bin 100 ton sofralık üzüm üretimi gerçekleştiriliyor. Söğüt ise 3 bin dekar bağ alanı ve yıllık 2 bin 400 tonluk üretimiyle il genelinde ilk sırada yer alıyor.

Sakarya Vadisi’nin kendine özgü mikroklima koşullarında yetiştirilen Küre üzümü; yüksek tat, aroma ve şeker oranıyla bölgenin öne çıkan tarımsal ürünleri arasında bulunuyor. Asırlardır bölgede yetiştirilen üzüm, Küre Köyü ve çevresindeki üreticiler için de önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Hasat sırasında üreticilerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Sözer, çiftçilerle birlikte üzüm topladı.

Üreticilere emeklerinden dolayı teşekkür eden Sözer, üzüm hasat döneminin çiftçiler için bol, bereketli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulundu.