Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpark Kış Festivalinin düzenleneceği alanda incelemelerde bulundu.

17 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek festival öncesinde hazırlıkları yerinde inceleyen Vali Sözer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gölpark Kış Festivali kapsamında; İsmail Türüt konseri, 2 ton 11 kilogram hamsi ikramı, çocuk oyun alanları ve gün boyu sürecek etkinlikler ile vatandaşların keyifli bir kış günü geçirmesi hedefleniyor.

Bilecik Valiliğinden yapılan duyuruda, "17 Ocak Cumartesi günü Gölpark’ta düzenlenecek Kış Festivali’ne tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz." denildi.