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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kapalı Pazar’ı ziyaret ederek pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Tezgâhları tek tek ziyaret eden Vali Faik Oktay Sözer, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dilerken, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek hayırlı alışverişler temennisinde bulundu.

Vali Sözer ziyaretinin ardından, “Bayram tatilinin ardından haftanın ilk mesaisinde Kapalı Pazar’da kıymetli hemşehrilerimiz ve esnafımızla bir araya gelerek başladık. Esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar, vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diledik; taleplerini ve görüşlerini dinledik. Güler yüzleri, samimi sohbetleri ve misafirperverlikleri için tüm hemşehrilerimize ve pazar esnafımıza teşekkür ediyorum.” dedi.