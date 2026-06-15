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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Şeyh Edebali Üniversitesi Kampüs Camii’nde incelemelerde bulundu.

Vali Faik Oktay Sözer ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Üniversitenin Merkez Kampüsü’nde yapımı devam eden cami inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İnşaat alanını gezerek çalışmaların son durumu hakkında İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baş’tan bilgi alan Vali Sözer ve Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Üniversitenin kampüs hayatına ve kente önemli bir değer katacak olan caminin inşaat sürecinde gelinen son aşama ve planlanan çalışmaları yerinde inceleyerek camiinin inşa sürecinin geldiği aşamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ziyaret, yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.