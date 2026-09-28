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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ve beraberindeki itfaiye personeli, İtfaiye Haftası dolayısıyla Vali Faik Oktay Sözer’i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Sözer, İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ve itfaiye personelini kabul etti.

Ziyarette, itfaiye teşkilatının yangın, kaza ve afet gibi acil durumlarda yürüttüğü çalışmaların önemi vurgulandı.

Vali Sözer, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personelinin haftasını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.