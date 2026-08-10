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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Avrupa Futsal Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bilecik'te kamp yapan Türkiye İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı'nın teknik heyeti ve sporcularını makamında kabul etti.

Ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de katılırken, milli takımın kamp süreci ve şampiyona hazırlıkları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Sözer, Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını Bilecik'te sürdüren milli sporcular ve teknik ekiple bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli takımı Bilecik'te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Vali Sözer, sporculara Avrupa Futsal Şampiyonası'nda başarı dileklerini ileterek, ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirtti.

Kabul, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.