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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı kapsamında Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu’nda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu’nda gerçekleştirilen programa katılan Vali Sözer, programın ardından sınıfları ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Sözer, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek başarı temennilerini iletti.

Yeni eğitim öğretim yılına 357 öğrenciyle başlayan okulda öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Sözer, eğitim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunarak öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Program, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’nın öğrenciler, öğretmenler ve veliler için başarılı ve verimli geçmesi temennileriyle tamamlandı.