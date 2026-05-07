Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer İl Özel İdaresinde düzenlenen değerlendirme toplantısında katıldı.
İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde devam eden altyapı, ulaşım, içme suyu, yol bakım-onarım ve kırsal kalkınma çalışmalarının son durumu ele alındı. Toplantıda ayrıca önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar hakkında da kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.
Vali Sözer, İl Özel İdaresi birim amirlerinden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alarak, vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülebilmesi adına kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.