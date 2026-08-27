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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Nurettin Erkan / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle İl Müftü Vekili Sabri Bağcı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Bilecik İl Müftü Vekili Sabri Bağcı, İl Müftü Yardımcıları Dr. Adem Özsoy ve Hatice Geçgelen ile birlikte Vali Faik Oktay Sözer’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Mevlid-i Nebi Haftası’nın anlam ve önemi üzerine değerlendirmelerde bulunularak karşılıklı iyi dilek ve temenniler paylaşıldı.

İl Müftü Vekili Bağcı ve beraberindeki heyet ayrıca Bilecik Vali Yardımcıları Vedat Yılmaz, Betül Büyükkılıç, Ömer Ulu ve Osman Altın’a da ziyarette bulundu.