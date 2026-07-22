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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin katılımıyla Ulupınar Köyü’nde çilek hasadı gerçekleştirdi.

Bilecik’te her geçen yıl gelişen tarımsal üretim çeşitliliği içerisinde önemli bir yere sahip olan çilek üretimi, bugün 316 dekar alanda yıllık 203 ton üretim kapasitesine ulaştı. Ulupınar Köyü ise başarılı üretim uygulamalarıyla örnek yerleşimlerden biri olarak öne çıkarken, hobi amaçlı 2 dönümlük üretimle başlayan bir girişimin 42 dönüme ulaşması, üreticilerin azmi ve verilen teknik desteğin önemli bir göstergesi oldu.

Vali Sözer çilek hasadının ardından yaptığı açıklamada, “Ulupınar Köyü’nde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerimizle birlikte çilek topladık. Hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren büyüklerimizle aynı tarlada emek verdik. Ulupınar Köyümüzde ise 2 dönümde başlayan çilek üretiminin bugün 42 dönüme ulaşması, üreticilerimizin emeğinin ve azminin en güzel örneklerinden biri. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, toprağımızın bereketini bol eylesin.” dedi.