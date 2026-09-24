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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa Köyü’nde domates ve barbunya hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Üreticilerle birlikte hasat yapan Vali Sözer, Osmaneli’nde yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bilecik genelinde 13 bin 48 dekar alanda yıllık ortalama 86 bin ton sofralık, 2 bin 200 dekar alanda ise 13 bin ton salçalık domates üretildiği belirtildi. Osmaneli’nde yaklaşık 8 bin dekar alandan 58 bin ton domates elde edildiği kaydedildi.

Taze barbunya üretiminde de Osmaneli’nin önemli bir paya sahip olduğu belirtildi. Bilecik genelinde 3 bin 700 dekar alanda yıllık ortalama 4 bin 500 ton taze barbunya üretilirken, bunun 3 bin tonu Osmaneli’ndeki 2 bin 850 dekarlık üretim alanından karşılanıyor.

Hasadın ardından Oğulpaşa Köyü sakinleriyle bir araya gelen Vali Sözer, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi. Köyde domateslerin salçaya dönüştürülme sürecine de eşlik eden Sözer, salça kazanının başına geçerek vatandaşlarla birlikte salça yaptı.

Vali Sözer, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Tarım şehri Bilecik’imizin bereketli topraklarında üreticilerimizle birlikte hasadın sevincini yaşadık” ifadelerini kullandı.

Bilecik genelinde yıllık ortalama 99 bin ton sofralık ve salçalık domates ile 4 bin 500 ton taze barbunya üretildiğini belirten Sözer, Osmaneli’nin yaklaşık 58 bin ton domates ve 3 bin ton taze barbunya üretimiyle il tarımına önemli katkı sağladığını ifade ederek çiftçilere bereketli bir hasat sezonu diledi.