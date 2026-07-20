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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te 17-18-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Gölpark Festivali öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer festival alanında incelemelerde bulundu.

Vali Faik Oktay Sözer, il protokolü ile birlikte festival kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan stantları ziyaret etti. Stantları tek tek gezen Sözer, kurum temsilcilerinden yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Festival alanını da gezen Vali Sözer, organizasyonun sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi için yapılan çalışmaları yerinde değerlendirerek yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

17-18-19 Temmuz tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak Gölpark Festivali, çeşitli etkinlikler ve kurum stantlarıyla vatandaşlara dolu dolu bir program sunmaya hazırlanıyor.