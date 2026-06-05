Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

‎

‎Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi tarafından Beşevler Köyü’nde açılan Giyim Kursu Sergisi’ni ziyaret etti.

‎

‎Sergide yer alan el emeği ürünleri inceleyen Vali Faik Oktay Sözer, kursiyerler tarafından hazırlanan çalışmaları tek tek gezerek bilgi aldı.

‎

‎Kadınların üretime, istihdama ve sosyal hayata katılımlarına katkı sunan kursların önemine dikkat çeken Vali Faik Oktay Sözer, emek veren tüm kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.

‎

‎Vali Sözer sergi ziyareti sonrası "Osmaneli ilçemize bağlı Beşevler Köyü’nde açılan Giyim Kursu Sergisi’ni ziyaret ederek kursiyerlerimizin hazırladığı birbirinden kıymetli el emeği ürünleri inceledik. Üreten, emek veren ve yeteneklerini ortaya koyan kadınlarımızın çalışmalarını görmekten büyük memnuniyet duydum. Serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.