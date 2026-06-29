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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Kurt ile birlikte evinde ziyaret ettiği öğrenci Almila Ada Öztürk’e karnesini takdim etti.

Vali Sözer, Almila Ada’yı göstermiş olduğu azim ve gayretinden dolayı tebrik ederek sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaz tatili geçirmesi temennisinde bulundu.

Her şartta eğitim hakkına erişimin en kıymetli değerlerden biri olduğuna vurgu yapan Vali Sözer, evde eğitim sürecinde özveriyle görev yapan öğretmenlere ve öğrencinin ailesine teşekkür etti.