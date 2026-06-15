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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kent merkezinde faaliyet gösteren çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında iş yerlerini tek tek gezen Vali Sözer, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Sözer, iletilen talep, öneri ve görüşleri dinledi.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Sözer, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi adına vatandaşların görüşlerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette esnaf ve vatandaşlar da Vali Sözer'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.