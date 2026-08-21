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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kent merkezinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve beklentilerini dinledi.

Çarşı esnafını tek tek ziyaret eden Vali Sözer, iş yerlerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Esnafla sohbet eden Sözer, kendilerine hayırlı işler ve bereketli kazançlar dilerken iletilen talep ve önerileri de dinledi.

Vali Sözer, ziyaretleri sırasında çarşıda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşların görüş ve beklentilerini dinleyen Sözer, sahada doğrudan temasın önemine dikkat çekti.

Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade eden Vali Sözer, kendisine iletilen taleplerin ilgili kurumlar tarafından değerlendirileceğini, ihtiyaçların imkânlar dâhilinde karşılanması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Esnaf ve vatandaşlara gösterdikleri ilgi ve samimi karşılama dolayısıyla teşekkür eden Vali Sözer, Bilecik’in farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya ve talepleri yerinde dinlemeye devam edeceklerini kaydetti.