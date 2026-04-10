Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik ve ilçelerindeki Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Başkanlarıyla buluştu.

Vali Sözer, esnafların şehrin ekonomik ve sosyal hayatındaki önemine vurgu yaparak, her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Buluşmada Bilecik'teki esnaf ve sanatkârların sorunları, talep ve önerilerini dinleyen Vali Sözer, çözüm önerileri ile ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Buluşma karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından son buldu.