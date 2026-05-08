Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Trafik Haftası münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ve Trafik Şube Müdürlüğü personelini makamında kabul etti.

Vali Sözer İl Emniyet Müdürü Çağlar ve Trafik Şube Müdürlüğü personelinin Trafik Haftasını kutlarken, İl Emniyet Müdürü Çağlar da nazik kabulü ve kutlamasından dolayı Vali Sözer'e teşekkür etti.

Sözer yaptığı açıklamada, "Kurallara uyulan, bilinçli ve güvenli bir trafik kültürünün hep birlikte daha da güçlenmesini temenni ediyor; tüm teşkilatımızın Trafik Haftası’nı kutluyorum." dedi.