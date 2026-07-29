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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik’te eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen yatırım, yapım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

2026 yılı içerisinde Merkez ilçede 8 eğitim kurumunda planlanan büyük onarım çalışmalarının 3’ü geçici kabul aşamasına gelirken, 5 eğitim kurumunda çalışmalar devam ediyor.

Vali Sözer, incelemeleri kapsamında ilk olarak Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam eden çalışmaları inceledi. B ve F bloklarda dış cephe, çatı ve ıslak hacimlerde çalışmalar sürüyor. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlayan 2 atölye binası ile 1 lojman binasının yıkım çalışmaları devam ediyor. Yıkım işlemlerinin ardından 3 yeni atölye binasının yapılması planlanıyor.

Şehit Abdülhamit Bilgen İlköğretim Okulunda ise doğalgaz dönüşüm çalışmalarını inceleyen Vali Sözer, kazan sisteminden kombi sistemine geçiş için sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

21,4 MİLYON LİRALIK SPOR SALONU HİZMETE HAZIR

Vali Sözer son olarak yapımı tamamlanan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda incelemelerde bulundu. 21 milyon 444 bin TL bedelle hayata geçirilen, 806 metrekare inşaat alanına ve 497 metrekare spor alanına sahip 74 kişilik tribünlü spor salonunun geçici kabulü ile elektrik, su ve doğalgaz abonelik işlemleri tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

Vali Sözer, öğrencilerin daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarında geleceğe hazırlanması amacıyla eğitim yatırımlarının ve mevcut okullardaki iyileştirme çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.