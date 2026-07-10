Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak ile Nüfus Müdürlüğü personelini makamında kabul etti.
11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kapsamında gerçekleşen ziyarette, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak ve beraberindeki müdürlük personeli, Vali Faik Oktay Sözer ile bir araya geldi.
Valilik makamında gerçekleşen kabulde nüfus hizmetlerinin önemi, vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliği ve kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Vali Sözer, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeline çalışmalarında başarılar diledi.