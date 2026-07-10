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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak ile Nüfus Müdürlüğü personelini makamında kabul etti.

‎11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kapsamında gerçekleşen ziyarette, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak ve beraberindeki müdürlük personeli, Vali Faik Oktay Sözer ile bir araya geldi.

‎Valilik makamında gerçekleşen kabulde nüfus hizmetlerinin önemi, vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliği ve kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

‎Vali Sözer, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeline çalışmalarında başarılar diledi.